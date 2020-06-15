Філатов запропонував перейменувати «змитий вулицю» в глухий кут Коломойського

Мер Дніпра Борис Філатов запропонував перейменувати вулицю Короленка у глухий кут Коломойського. Відповідне клопотання Філатов офіційно подав у міську комісію з топоніміки.

«Тільки що міський голова Дніпра офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка в глухий кут Коломойського. Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви: «Вулиця Смытая» і «Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1», – написав мер в Facebook.

Крім того, Філатов пропонує розмістити на фасадах барельєфи з зображенням журналістів — авторів фальшивок».

Таким чином Філатов відреагував на сюжет телеканалу, контрольованого Ігорем Коломойським, в якому розповідалося, що вулицю Короленка у Дніпрі «повністю змило дощем після дорогої реконструкції».

«Ця вулиця тепер як ховрах, яку люди, які називають себе журналістами, не бачать, а вона є. І тепер вона стане пам’ятником їх брехні, підлості і безчестя», – написав Філатов.

Також міський голова Дніпра заявив про намір перейменувати стадіон «Дніпро-Арена», наприклад в «АренуБена».



