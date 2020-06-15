В Києві за 10 мільйонів куплять обладнання, щоб ловити зайців у транспорті

Київ витратить 10 млн. грн. на закупівлю нових терміналів для перевірки оплати проїзду в столичному громадському транспорті. Подробиці читайте в нашому матеріалі.

З 1 квітня 2020 року громадський транспорт Києва повністю перейшов на безготівкову систему оплати проїзду. Для того щоб оплатити проїзд жителі столиці і туристи мають можливість придбати єдиний електронний квиток, який продається онлайн, на станціях метро, в терміналах та в спеціальних кіосках.

Після того, як пасажир зайде в автобус, тролейбус, трамвай чи метро, він повинен піднести свій е-квиток до валідатору у двері або всередині салону і таким чином оплатити проїзд. Крім цього, в салоні громадського транспорту знаходиться контролер, який перевіряє оплату проїзду і проїзні документи. Але перевіряє він це не на око, а за допомогою спеціального пристрою – портативного терміналу інспекції.

На закупівлю 300 таких терміналів якраз і з’явився тендер на сайті держзакупівель «Prozorro». Замовником виступає комунальне підприємство «Київпастранс». Вартість покупки не повинна перевищити 10 млн. 125 тис. грн.

Кожен термінал буде обладнаний процесором з частотою 1 ГГц, TFT LCD дисплеєм і батареєю ємністю 2600 маг, високошвидкісним термо-принтером, модулем бездротової мережі (GSM/GPRS ЗG; Wi-Fi), безконтактним зчитувачем QR-кодів, чіпів (NFC), магнітних стрічок і чіпованих банківських карт, а також роз’ємом для зчитування контактних (PSAM) карт.

Такий термінал працює з усіма видами е-квитків: разовим квитком з QR-кодом на паперовому носії або в електронному вигляді, транспортної картою KyivSmartCard, соціальними, банківськими, студентськими, учнівськими картами і т. д. За допомогою терміналу можна сплатити штраф за безквитковий проїзд і відразу ж отримати чек. Гарантійний термін на товар становить 12 місяців.

Аукціон відбудеться 18 серпня, а компанія-переможець повинна забезпечити громадський транспорт новенькими терміналами до кінця цього року.