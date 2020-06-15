Ізраїль в найближчі тижні ратифікує угоду про ЗВТ з Україною, — МЗС

Міністри закордонних справ України та Ізраїлю провели телефонну розмову.

Кнесет (парламент — ред.) Ізраїлю в найближчі тижні планує ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Україною. Відповідну заяву у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой зробив глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

Як відзначили в міністерстві, Кулеба і Ашкеназі 15 червня провели телефонну розмову, в ході якої сторони обговорили питання угоди про ЗВТ між країнами.

«На запит глави МЗС України, міністр закордонних справ Держави Ізраїль запевнив, що новий Кнесет Ізраїлю має намір в найближчі тижні ратифікувати угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем», — повідомили в МЗС.

Також міністри обмінялися запрошеннями відвідати Україну та Ізраїль відповідно.

Відзначається, що новий парламент Ізраїлю був приведений до присяги 17 травня 2020 року.