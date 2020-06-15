Поліцейський скинув дружину з 4-го поверху в Сєвєродонецьку: сестра потерпілої розповіла про скандали в сім’ї

Рідні 27-річної жінки, яку у Сєвєродонецьку Луганської області з балкона на 4-му поверсі викинув чоловік, бояться, що інцидент спишуть на невдалу спробу самогубства.

Про це повідомляється в матеріалі «КП в Україні». Відзначається, що Олексій, чоловік постраждалої, є поліцейським.

Пара познайомилася в 2013 році. Про скандали в сім’ї знайомі знали і раніше: чоловік міг кричати на Дарину, іноді вона показувала близьким синці.

КП в Україні

«До весілля такого ставлення не було. Після одруження почалося, руку на неї піднімати потихеньку почав, конфлікти пішли. Матами міг її покривати вільно.

Коли вона була вагітна, робила сама в квартирі ремонт, сама з відрами, з цементом, стіни мурувала… Сліз було багато. Але як розійтися, вони ж венчаные…» – розповіла сестра потерпілої Ганна.

КП в Україні

8 червня після свята Трійці понеділок був вихідним, і подружжя вирішило провести цей вечір в місцевому кафе. На момент конфлікту обидва були напідпитку.

«Напередодні трагедії ми з нею розмовляли, вона тоді була вдома, все було добре. У той вечір вони відпочивали. Даша сказала, що випила 4 келиха вина, вони прийшли додому, він випив ще «полторушку» вина, а до цього 2 літра пива в кафе.

Вона говорила: «Льоша, давай зупиняйся, давай відпочивати, Діаночку потрібно вкладати». Почався конфлікт, Льоша почав кричати, штовхати Дашу, вона впала на дитину», – переповіла події сестра.

За її словами, до того, як викинути дружину з балкона, поліцейський бив її в квартирі, викручував руки в присутності однорічної дочки.

«Як тільки Даша потрапила в лікарню, його батьки допомагали, але як тільки пост виклали в інтернет, вони сказали: «До побачення, можете нам не дзвонити», – додала Ганна.

На місце НП, за словами родички постраждалої, спочатку приїхала поліція, потім «швидка», а потім батьки копа.

«Нашим мамі і татові попросила зателефонувати сама Даша, вона була у свідомості, сказала медикам номер тата, потім батьки подзвонили мені. Даша сказала татові: «Тату, я ще жива». Даша торочила всім: «Я не сама випала». Це чули сусіди, патрульні, пізніше повторила це сім’ї», – розповіла жінка.

КП в Україні