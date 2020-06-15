Побитий активіст про поведінку поліції: Вони не зачитують права, вони просто вас б’ють

Побитий сьогодні ногами біля будівлі суду в Києві учасник акції протесту Олександр Кір’яков заявив, що агресія поліцейських у бік активістів була нічим не спровокована. Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, він не розуміє, чому поліцейські почали його бити.

«Ми бігли допомагати людині, іншому, якого вони затримали теж невідомо за що. І мене повалили, власне кажучи били і вони типу… Коли люди вас б’ють вони не зачитують права, вони просто вас б’ють», — сказав він.

При цьому хлопець наполягає, що жодних насильницьких дій він не робив. Після того, що сталося зняв побої, даний факт зафіксований документально.

«У мене є подряпини, у мене болить щелепа. Лікування не рекомендували», — додав він.