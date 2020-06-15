У США не побачили противірусного ефекту в препараті, яким лікують COVID-19 в Україні

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) виключило гідроксихлорохін зі списку препаратів для лікування коронавіруса (COVID-19).

У документі, опублікованому на сайті FDA, йдеться, що після вивчення результатів клінічних досліджень гидроксихлорохина експерти прийшли до висновку, що препарат, швидше за все, не має ніякого противірусного ефекту.

Раніше в США в черговий раз поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток з діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті хворих.

Сам Трамп пояснив, що приймає гідроксихлорохін «для профілактики» інфікування коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров’я тимчасово припинила випробування гидроксихлорохина проти COVID-19 в цілях безпеки, однак потім оголосила про відновлення досліджень препарату.

Як писав OBOZREVATEL, в квітні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що в Україну доставили 1400 упаковок препарату гідроксихлорохін.

Після провалу препарату Степанов повідомив, що в Україні збереться робоча група медиків, яка буде вирішувати питання про застосування гидроксихлорохина в лікуванні коронавіруса.