Водитель на Ниссане в Мелитополе показал пешеходам, “кто здесь главный” (видео)

В Мелитополе во многих районах города ремонтируются дороги. То и дело перекрывается движение. Затруднено оно сегодня и на ул. Воинов-интернационалистов, которую капитально ремонтируют. Большинство водителей понимают, что мера эта необходимая и лучше постоять сегодня в пробках, чем ездить по разбитым дорогам, но есть и такие, которые не хотят этого понимать. Одни пишут посты нытиков в комментариях на сайте и в социальных сетях, другие просто нарушают ПДД. Один из таких фактов зафиксировали наши читатели и прислали видео в директ нашего канала в Инстаграм.

Водитель Ниссана почему-то решил, что он самый умный, и начал объезжать пробку на ул. Воинов-интернационалистов по тротуару, чтобы повернуть в сторону Нового Мелитополя. Автор поста пошутила: «Спешащим на гей-парад разрешается объезжать пробку по тротуару».

: ria-m.tv