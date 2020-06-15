Стерненко з декількома сотнями протестувальників прийшов до будинку Венедіктової

Громадський активіст Сергій Стерненко та декілька сотень учасників протесту під будівлею Шевченківського районного суду міста Києва приїхали до будинку Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Як передає кореспондент ІНФОРМАТОРа, декілька сотень людей приїхали до урядового кварталу, де мешкає генпрокурор, після завершення судового засіданя про обрання запобіжного заходу одеському активісту.

Шевченківський райсуд постановив Стерненку перебувати під цілодобовим домашнім арештом за місцем прописки – у військовій частині. Оскільки, за словами громадського діяча, він не може потрапити на режимний об’єкт і тім більше перебувати там на постійній основі, Стерненко, як він сам заявивши, вирішив запитати особисто до генерального прокурора: яким чином він може виконати рішення суду.

Саме тому він закликав учасників акції під будівлею суду приєднатися до нього та задати це питання під будинком, де мешкає Ірина Венедіктова. На вулиці Круглоуніверситетській та провулку Коцюбинського в урядовому кварталі зібралося близько 5 сотень протестувальників. На місце події прибуло більше 10 автобусів з правоохоронцями. Далі учасники акції вирішили рухаися через вулицю Банкову, де розташований Офіс президента, до будинку по вулиці Грушевського, 9А, де володіє квартирою президент України Володимир Зеленський.