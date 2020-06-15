Після відвідин будинку Венедіктової прихильники Стерненка прийшли до Зеленського

Громадський активіст Сергій Стерненко та декілька сотень учасників протесту під будівлею Шевченківського районного суду міста Києва пройшлися урядовим кварталом: від будинку, де мешкає Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, до Офісу президента на Банковій і завершили акцію біля будинку по вулиці Грушевського, 9А, де володіє квартирою президент Володимир Зеленський.

Як передає кореспондент ІНФОРМАТОРа, близько 5 сотень людей пройшлися урядовим кварталом до будинку, де має квартиру президент Володимир Зеленський.

Учасники акції пройшли від помешкання Генерального прокурора Ірини Венедіктової на вулиці Круглоуніверситетській до Офісу президента, далі вулицями Інститутською та Грушевського до будинку, де володіє нерухомістю гарант Конституції. Під парканом житлового комплексу по вулиці Грушевського, 9А вони попалили фаєри та підірвали піротехніку.

Сам Стерненко у коментарі ІНФОРМАТОРу заявивши, що якщо президент не відреагує на ті, яким чином відбувається слідство у його справі, то він доведе, що є жалюгідним президентом.