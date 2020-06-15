РФ образилася на «привітання» СБУ з Днем Росії

Російська Федерація направила ноту протесту до Міністерства закордонних справ України за акції, влаштованої біля будівель російських дипломатичних установ.

Мова йде про «привітанні» з Днем Росії з боку СБУ, яке має нагадати країни-агресора про ставлення українців до неї.

У РФ вважають, що плакати і патріотичний мурал, які з’явилися біля установ, «заважають нормальним умовам роботи диппредставництв і порушують їх спокій».

Нагадаємо, в День Росії біля посольства РФ в Києві та консульств в Одесі та Львові з’явилися білборди з гербом контррозвідки СБУ. А в Харкові навпроти дипустанови намалювали великий патріотичний мурал.