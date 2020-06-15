Всім працюючим громадянам Данії виплатять майже за $3 тисячі для стимуляції економіки після коронавіруса

Уряд Данії має намір надати пряму фінансову підтримку жителям країни для допомоги в подоланні наслідків економічної кризи, викликаного епідемією коронавіруса. Всі працюючі громадяни отримають в середньому по 19 тисяч крон ($2,86 тисяч або близько 76 тисяч гривень).

Влада Данії планують витратити на пожвавлення національної економіки 60 млрд крон ($9,04 млрд). Для фінансування даної заходи будуть використовуватися «заморожені» відпускні допомоги, які працюють громадяни повинні були отримати при виході на пенсію.

Конкретна сума для кожної людини буде визначатися в залежності від розміру допомоги, заробленого в період з 1 вересня 2019 року по серпень 2020 року.

Парламент країни прийняв рішення про надання фінансової допомоги живуть на соціальну допомогу, а також пенсіонерам — усі вони отримають по 1 тисячі крон ($151 або близько 4 тисяч гривень), ця сума не обкладається податком. Міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен визнав, що ця виплата не змінить радикально життя людей.

«Це — підтримка для того, щоб колеса закрутилися», — сказав міністр.