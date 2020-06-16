На Київщині сталася різанина між відвідувачами кафе

Одному із учасників нанесено тілесні ушкодження та ножове поранення вуха.

В Ірпені у закладі CenTraL сталася бійка між відвідувачами. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Так, конфлікт відбувся між двома відпочиваючими, у результаті якого сталася бійка, де одному із учасників нанесено тілесні ушкодження та ножове поранення вуха.

За даним фактом слідчим відділом відкрите кримінальне провадження за ст. 122 КК України ( Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження затримано за ст. 208 КПК України.

Оскільки до правоохоронців надходять постійні звернення від громадян, щодо зібрання антисоціальних елементів суспільства у даному закладі та вчинення ними відносно громадян неправомірних дій, що часто виявляються у нанесенні тілесних ушкоджень різних ступенів тяжкості правоохоронці Ірпеня ініціюватимуть лист до міської влади, щодо закриття закладу CenTraL аби вберегти життя та здоров’я громадян.