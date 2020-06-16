Як ДПС може нарахувати податок на нерухомість відразу за три звітних податкових року

ДПС має право визначити громадянину податок на нерухомість за попередні роки.

Відповідне роз’яснення надали в ДПС у Чернівецькій області.

Так, обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єкта/об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснює контролюючий орган.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум обчисленого податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, наступного за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Якщо контролюючий орган не направив (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у терміни, встановлені пп. 266.7.2 ПКУ фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах термінів, визначених п. 102.1 ПКУ.

Відповідно до цього пункту, контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов’язань.

Тобто ДПС має право визначити суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за три звітних податкових року.