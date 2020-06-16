Під Одесою 36-річного чоловіка підозрюють у згвалтуванні 14-річної падчерки

Два місяці перебування під вартою — такий попередній термін (він може бути продовжений у разі необхідності проведення дальшого розслідування) утримання в СІЗО, визначений судом мешканцю Подільського району Одеської області. Його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Розслідуванням діянь 36-річного вітчима потерпілої займаються співробітники поліції. За їх даними, напідпитку «папаша» вдарив пасербицю по обличчю, а потім «розділ її і, застосувавши фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно 14-річної».

Незважаючи на загрозу «загальної поговору та засудження», дівчинка не стала мовчати про подію. Кажуть, що ще до ПП ґвалтівник постійно знущався над нею.

Підозрюваного затримали, він зізнався у скоєному і підтвердив показання потерпілої.

Досудове розслідування триває. Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.