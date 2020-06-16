Рятували прямо на місці: з’явилися нові кадри масштабної аварії в Одесі

Медики на місці аварії реанімували водія автомобіля, який з-за того, що сталося у нього інсульту, втратив керування машиною і влетів у магазин, мало не наїхавши на дитячий майданчик в Одесі. В результаті ДТП постраждали дві людини, в тому числі вагітна.

Відео з місця інциденту з’явилося в мережі.

Як повідомили очевидці аварії, пасажир, який знаходився поряд з водієм, викручував кермо, прагнучи уникнути ДТП. Однак це не зовсім йому вдалося: машина зіткнулася з автомобілем Daewoo, після чого продовжила рух, виїхала за межі проїжджої частини і збив пішоходів.

В результаті аварії госпіталізовано 48-річного водія Toyota і 32-річного пішохода. Також на місці події медики оглянули другого пішохода — жінку (за деякими даними, вона вагітна), яка від медичної допомоги відмовилася і пасажира автомобіля.

Як видно на кадрах, яка прибула на місце бригада «швидкої» реанімувала водія, який знаходився без свідомості, прямо на місці, в оточенні натовпу. Чоловіка забрали в реанімацію.