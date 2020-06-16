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У “ЛНР” закінчилася тижневий страйк гірників з-за невиплати боргів по зарплаті

16.06.2020

В Антрациті Луганської області підійшла до кінця страйк працівників шахти “Комсомольська”, що тривала тиждень із-за боргів по зарплаті. Ще в суботу, 13 червня, які брали в ній участь 119 гірників самостійно піднялися на поверхню.

Про це повідомляє “Новая газета” з посиланням на співголову Незалежної профспілки шахтарів Донбасу Олександра Васьковського. За словами Васьковського, шахтарям виплатили залишки зарплати за квітень і пообіцяли розібратися з іншими накопиченими боргами. Працівники шахти 5 червня відмовилися підніматися з забою.

Це була не перша зупинка шахти за останнім часом: у квітні шахтарям так само точно довелося домагатися виплати зарплати. Остаточно розрахуватися з працівниками керівництво вугільного підприємства “Антрацит” пообіцяло до 15 травня, але обіцянку не виконав. Тоді гірники знову зупинили видобуток вугілля.

А в Антрациті почалися затримання активістів робітничого руху “Міністерством державної безпеки”, щоб не допустити зупинки інших шахт. Причому при затриманні, як сказав Васьковський, жодних документів на обшук або арешт не пред’являли і протоколи на вилучення особистих речей не складали.

У затриманих не було навіть адвокатів. Всього зникли 22 людини – це гірники і три жінки, їхні дружини. Також місто під приводом боротьби з коронавірусом фактично блокували, обмеживши в’їзд і виїзд. Крім того, в Антрациті почалися перебої зі зв’язком, був заблокований доступ до декількох сайтів і соцмережі “ВКонтакте”.

Дізнавшись про затримання, страйкуючі розширили вимоги. Вони заявили, що не вийдуть на поверхню, поки заарештованих не відпустять, а їм самі не дадуть гарантії безпеки. 12 червня гірники отримали від “голови ЛНР” Леоніда Пасічника листа з обіцянкою дати такі гарантії.

Чиновник заборонив правоохоронним органам кримінальне та інше переслідування колективу шахти “Комсомольська” і членів їх сімей. У цьому ж листі Пасічник запевнив, що питання про виплати боргів буде вирішено до кінця 2020 року. Як повідомив Васьковський, зараз більшість із затриманих шахтарів вже на волі.

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“Невідома лише доля сімох людей. Ми зараз намагаємося встановити, де вони. На жаль, поговорити з тими, хто повернувся з катівень МДБ, неможливо: вони відмовляються спілкуватися, посилаючись на якісь підписки про нерозголошення. Люди сильно залякані”, – сказав Васьківський.

 

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