У “ЛНР” закінчилася тижневий страйк гірників з-за невиплати боргів по зарплаті

В Антрациті Луганської області підійшла до кінця страйк працівників шахти “Комсомольська”, що тривала тиждень із-за боргів по зарплаті. Ще в суботу, 13 червня, які брали в ній участь 119 гірників самостійно піднялися на поверхню.

Про це повідомляє “Новая газета” з посиланням на співголову Незалежної профспілки шахтарів Донбасу Олександра Васьковського. За словами Васьковського, шахтарям виплатили залишки зарплати за квітень і пообіцяли розібратися з іншими накопиченими боргами. Працівники шахти 5 червня відмовилися підніматися з забою.

Це була не перша зупинка шахти за останнім часом: у квітні шахтарям так само точно довелося домагатися виплати зарплати. Остаточно розрахуватися з працівниками керівництво вугільного підприємства “Антрацит” пообіцяло до 15 травня, але обіцянку не виконав. Тоді гірники знову зупинили видобуток вугілля.

А в Антрациті почалися затримання активістів робітничого руху “Міністерством державної безпеки”, щоб не допустити зупинки інших шахт. Причому при затриманні, як сказав Васьковський, жодних документів на обшук або арешт не пред’являли і протоколи на вилучення особистих речей не складали.

У затриманих не було навіть адвокатів. Всього зникли 22 людини – це гірники і три жінки, їхні дружини. Також місто під приводом боротьби з коронавірусом фактично блокували, обмеживши в’їзд і виїзд. Крім того, в Антрациті почалися перебої зі зв’язком, був заблокований доступ до декількох сайтів і соцмережі “ВКонтакте”.

Дізнавшись про затримання, страйкуючі розширили вимоги. Вони заявили, що не вийдуть на поверхню, поки заарештованих не відпустять, а їм самі не дадуть гарантії безпеки. 12 червня гірники отримали від “голови ЛНР” Леоніда Пасічника листа з обіцянкою дати такі гарантії.

Чиновник заборонив правоохоронним органам кримінальне та інше переслідування колективу шахти “Комсомольська” і членів їх сімей. У цьому ж листі Пасічник запевнив, що питання про виплати боргів буде вирішено до кінця 2020 року. Як повідомив Васьковський, зараз більшість із затриманих шахтарів вже на волі.

“Невідома лише доля сімох людей. Ми зараз намагаємося встановити, де вони. На жаль, поговорити з тими, хто повернувся з катівень МДБ, неможливо: вони відмовляються спілкуватися, посилаючись на якісь підписки про нерозголошення. Люди сильно залякані”, – сказав Васьківський.