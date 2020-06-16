Адвокат про ДТП з п’яним Єфремовим: у актора в той день помер один

Російський актор Михайло Єфремов, який влаштував 8 червня аварію в центрі Москви, напився з-за смерті близької людини. У артиста нібито помер один.

Про цю обставину розповів адвокат Ельман Пашаєв, який захищає Єфремова в суді, пише «МК.Ru».

«Михайло був у такому стані, тому що у нього померла близька людина. Це був його друг, він помер у день ДТП», – поділився адвокат.

Він відмовився називати особу загиблого. Також адвокат зазначив, що Єфремов не пив у закладі, після виїзду з якого потрапив в аварію, нібито він заїхав туди тільки за їжею.

Раніше ЗМІ повідомляли, що актор влаштував скандал в московському пабі за 40 хвилин до аварії. Однак юрист спростував цю інформацію.

«Ні, в барі просто не було того, що хотів купити Михайло. Ніякого конфлікту не було, це все нісенітниця», – підкреслив він.

Як повідомлялося, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однієї з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.