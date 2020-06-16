Арахамія: Інвестори, які побудують п’ятизірковий готель — отримають ліцензію на казино на 10 років

Інвестори, які побудують п’ятизірковий готель з нуля, вартістю приблизно на 100 млн доларів, отримають ліцензію на казино, вартістю близько 20 млн доларів на 10 років безкоштовно. Про це після засідання фракції сказав журналістам голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

“Казино можуть бути тільки в п’ятизіркових готелях певного номерного фонду, тобто, великих п’ятизіркових готелях. Якщо ви будуєте п’ятизірковий готель з нуля, це інвестиції приблизно на 100 млн дол, тоді ви отримуєте на десять років безкоштовну ліцензію на казино, де десь вартістю близько 20 млн доларів. Це такий стимул для тих, щоб будували готелі”, — сказав Давид Арахамія.