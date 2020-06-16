Мітинг інвесторів «Укрбуд» під Кабміном: Поліція побила людей, є затримані

У Києві під Кабміном відбулися сутички під час мітингу інвесторів «Укрбуд». Поліція побила мітингувальників, є затримані.

Мітингувальники вимагали винести на засідання питання «Укрбуду», для розблокування будівництва. Мітингувальники планували поставитть бочки, в ході акції почалася бійка. Поліція побила кількох осіб, одного відвезли у райвідділ.

Пізніше стало відомо, що одного поліцейського забрала швидка.

Нагадаємо, сьогодні інвестори «Укрбуд» принесли Зеленському таблетку для пам’яті.

Раніше в Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати договори з Київміськбудом про добудову 4 з 23 ЖК, будуються на землях Міноборони.

Про це повідомив Ігор Халімон, радник міністра оборони, на зустрічі з інвесторами РК Укрбуд, що відбулася 26 травня.

Мова йде про таких житлових комплексах: «Чарівне місто», «Urban Park», «Art House» та «Оберіг-2». Проте наголошується, що договір буде укладено на колишніх умовах.

За його словами, відпрацьований і запущений механізм дозволить вже на початку червня цього року звільнити зазначені РК від судових справ і вирішити проблемні питання з юридичним статусом замовника будівництва одного з ЖК, що знаходиться під егідою Міноборони.

Після того, як у грудні 2019 року Президент Володимир Зеленський своїм рішенням поінформував всю країну, що вдома Укрбуду будуть добудовані Київміськбудом, інвестори, учасники Укрбуду і глава Київміськбуду уклали письмовий меморандум про те, що всі житлові комплекси Укрбуду, без винятку, будуть прийняті і відновиться будівництво в термін до 6 місяців.

Тому інвестори очікують позитивну відповідь Міноборони щодо укладення з Київміськбудом договорів про добудову зазначених 4 ЖК, а також рішення Київради про скасування пайової участі, що в свою чергу, дасть можливість Київміськбуду прийняти всі РК і своєчасно розпочати будівельні роботи на будмайданчиках.