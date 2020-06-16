У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували

У мережі звернули увагу на те, що McDonalds в Україні пропонує тільки дві мови меню – українська та англійська. Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

Скріншот став вірусним в мережі. Багато українців відреагували на ситуацію.





Пост із звинуваченнями McDonalds

«Mcdonald’s Україна і Росія. Два погляди на демократію, толерантність і повага до прав людей. У чому складність прописати меню російською, угорською, кримсько-татарською та іншими мовами, визнаних популярними в Україні? Щоб без скандалів і хейт?» – написав Макс Назаров.

Мовний скандал з McDonalds

«Та, чесно кажучи, набридли вже міркування про право на російську мову, про те, що «за Конституцією» і т. п. Всі все прекрасно знають. І не тільки знають, але готові на шкоду бізнесу надходити. Це дивно, звичайно. Меню у фастфуді в Україні і в РФ. Мови», – написав Андрій Кислов.

Мовний скандал з McDonalds

«У зв’язку з великим кипешем пояснюю свою позицію, я українець, знаю, розумію мову, але в цьому пості мова про повагу до клієнта, бізнес не повинен бути заполітизованим, тим більше сервіс, це явна дискримінація російськомовних українців, яких дуже багато. Потрібно, щоб був вибір: українська, англійська, російська. Це питання поваги і лояльності до клієнтів», –написав Євген Хурсин.

Мовний скандал з McDonalds

При цьому в самій компанії McDonalds уточнюють, що основною мовою комунікації виступає український.

Пост McDonalds з реакцією

«Треба, чи що, взяти дабл чіз і випити капучіно за здоров’я здорової компанії», – написала Анна Бойко. Багато українців також висловили свою позицію в коментарях до посту.

Мовний скандал

Мовний скандал

Мовний скандал