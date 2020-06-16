Опубліковано список нових одержувачів кредитів Нацбанку. У лідерах Альфа-Банк, ще новий рефинанс отримали Акордбанк і «Авангард»

Національний банк опублікував список банків, яким надав у минулу п’ятницю, 12 червня, пачку своїх кредитів рефінансування на 2,7 млрд грн. Найбільшим позичальником став Альфа-Банк, який отримав від регулятора 1,36 млрд грн, у відношенні якого ходила маса негативних чуток останні місяці.

Розповідали, що він сильно постраждав від зростання неповернень за споживчими кредитами, а також за кредитами для малого та середнього бізнесу після початку. Через карантин по коронавирусу, який був введений в березні 2020 року. З цієї причини став скорочувати зарплати працівникам, звільняти персонал і згортати роботу найменш дохідних відділень.

На фінансовому ринку вважають, що значна частина з наданих 1,36 млрд грн, потрібна була Альфа-Банку для вирішення проблем з ліквідністю.

Також в нацбанківській списку банків-позичальників за 12 червня виділяли Акордбанк, що належить колишньому міністру фінансів Оксані Маркарової, який отримав 225 млн грн. Він не перший раз ходить за рефінансуванням НБУ: 29 травня отримав 165 млн грн, 22 травня — 220 млн грн, 30 квітня — 180 млн грн. Вельми солідні суми для невеликої структури. Називається дві версії такого зростання боргів: хто-то говорить, що у Акордбанк проблеми з ліквідністю, а хтось- що він щосили спекулює на ОВДП Мінфіну і загрався.

Також у списку нових позичальників Нацбанку знову виявився банк «Авангард» групи ICU, у якого раніше була співвласником скандально відома Валерія Гонтарєва (колишня голова НБУ, влаштувала закриття 100 українських банків за останні 6 років). 12 червня він позичив у регулятора лише 20 млн грн. Але раніше брав і більш солідні суми:

22 травня — 525 млн грн;

15 травня — 305 млн грн;

Після втечі Гонтарєвої у Великобританії, з банку «Авангард» активно виводили капітали. Тому фінансисти вважають, що у нього є проблеми з ліквідністю, і судячи по постійному кредитування в НБУ, структурі не вдається їх вирішити.

Повний список банків, прокредитованих Нацбанком у минулу п’ятницю виглядає так:

Альфа-Банк — 1,355 млрд. грн;

Дойче Банк ДБУ — 300 млн грн;

Акордбанк — 225 млн грн;

ТАСкомбанк — 200 млн грн;

МТБ Банк — 200 млн грн;

Січ — 100 млн грн;

Кристал банк — 91,3 млн грн;

Кредобанк — 50 млн грн;

Грант — 45 млн грн;

Український капітал — 36,5 млн грн;

МетаБанк — 31,4 млн грн;

Авангард — 20 млн грн;

КІБ — 9,8 млн грн.

Кошти виділялися на 30 днів.

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