Корупція в кар’єрі Павелко: Столична асоціація футболу просить розглянути справу про мільярдні розкрадання з бюджету держави та УЄФА

Продовжити розгляд гучної справи про мільярдні розкрадання з бюджету держави і УЄФА нардепів попросила Столична асоціація футболу. Йдеться про гроші на будівництво спортивних майданчиків, пишуть «Подробиці«. Виділили кошти ще 2 роки тому, але футбольні поля досі існують тільки на папері.

«7 кримінальних справ в Україні. Розпочаті розслідування в Німеччині та Швейцарії. Це далеко не весь перелік корупційних епізодів у кар’єрі голови Української асоціації футболу Андрія Павелка. Зловживання керівництвом УАФ вже тривалий час вивчає Парламентська тимчасова слідча комісія. Мова йде про розтрату майже 380 млн грн коштів, протягом двох років було виділено на будівництво 760 футбольних майданчиків за бюджетною програмою», – зазначають журналісти.

«Павелко обіцяв очистити футбол від негативних явищ, а замість цього перетворив Асоціацію в розсадник корупції, беззаконня, і штаб-квартиру політичної партії БПП з регіональними організаціями в областях. Він достовірно знав, що ні в заводі, ні в державній програмі потреби не було, адже ці поля можна було побудувати абсолютно безкоштовно для України, виключно за рахунок УЄФА. Саме так будувалися футбольні майданчики попередніх президентів Федерації.

Однак Павелко вирішив скористатися своїм становищем голови бюджетного комітету, виключно з метою заволодіння державними коштами.

Мені як голові Федерації футболу Києва постійно надходять сигнали – значна кількість майданчиків, на які були виділені державою кошти ще в 2018 році, залишається недобудованою. Ми звернули увагу громадськості і ТСК ці факти, однак досі більше десятка майданчиків недобудовані, стільки ж частково побудовано, але не здано в експлуатацію. І це питання приблизно 30 млн грн державних коштів, які ще в 2018 році авансом повністю було виплачено підрядникам. І це тільки ситуація по столиці, як виконується державна програма в регіонах страшно уявити. Надія на добудову цих майданчиків з часом стає все більш примарною.

Ми зверталися в правоохоронні органи України, Німеччини та Швейцарії з проханням провести розслідування за фактом розкрадання державних коштів і коштів УЄФА. Зараз я, як потерпілий, ознайомився з матеріалами кримінальної справи, у тому числі з документами з електронних поштових скриньок Юрія Запісоцького, Андрія Бондаренка та Вадима Костюченка, що слідство отримало в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. У цих матеріалах наявні докази повністю і беззаперечно підтверджують викладені в журналістських розслідуваннях факти, і те, що керівництвом УАФ на чолі з Павелко ще в кінці 2015 року була спланована і згодом реалізована афера з будівництвом заводу і виділенням бюджетного фінансування на будівництво футбольних майданчиків з метою розкрадання бюджетних коштів і коштів, що виділяються УЄФА», – розповів Ігор Кочетов, голова Асоціації футболу міста Києва.

У той же час 14 травня 2020 року члени КОМІСІЇ розглянули та затвердили текст звіту Тимчасової слідчої комісії про результати піврічної діяльності. Чимало відомостей просто вимагають більше фізичної часу для їх додаткового вивчення.

«Ще до травня 2015 року президент УАФ Павелко і перший віце-президент УАФ Костюченко отримували електронні листи з комерційними пропозиціями щодо будівництва в Україні міні-футбольних майданчиків 42х22 метри з високоякісним штучним покриттям іноземного виробництва. Вартість одного майданчика – 1-1,1 млн грн.

У серпні 2017 року співробітники комерційних підприємств УАФ пересилали керівництву інформацію про вартості будівництва міні-футбольного майданчика 1 032 622 грн. Тим не менш, рекомендований УАФ типовий проект майданчика розроблений з кошторисною вартістю 1 498 816 (майже 1,5 млн грн) і вимогою використовувати виключно штучну траву від ТОВ «ФФУ Продакшн».

Тобто свідомо заклали по півмільйона гривень завищення на кожному майданчику, що призвело до втрати до 380 млн грн бюджетних коштів, протягом двох років було виділено на будівництво 760 майданчиків за Бюджетною програмою. Заклали б і більше, але от біда — для закупівель на суму понад 1,5 млн грн треба проводити тендер.

Всі ці матеріали ми надіслали всім членам ТСК, а також голові Верховної Ради, заступнику керівника офісу президента, голови СБУ та Міністра внутрішніх справ», – зазначив Кочетов.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія з розслідування можливих зловживань службовим становищем президентом Української асоціації футболу була створена 15 листопада 2019 року. За постанову про її створення проголосували 260 народних депутатів при необхідних 150, продемонструвавши, що викорінення корупції з футболу вважають вкрай важливим завданням.