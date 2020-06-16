Слава Каминская впервые показала своего возлюбленного

Певица также опубликовала фото с его мамой.

Известная певица Слава Каминская, которая ранее рассказала, как попала в шоу-бизнес, впервые показала своего нового возлюбленного. Им оказался народный депутат Верховной Рады 7 созыва и экс-член правления “Нафтогаза Украины” – Сергей Кацуба.

Фото с новым возлюбленным Слава опубликовала в insta-stories.

А на своей странице певица опубликовала фото с мамой Сергея Кацубы – Наталией Гордиенко. Слава и Наталия сидят рядом в креслах и улыбаются на камеру. Судя по всему, певице удалось найти общий язык с мамой любимого. Об этом свидетельствует и подпись фото:

“Свекрушенька”, -подписала снимок Каминская.

Подписчики засыпали Славу Каминскую комплиментами, отметив, что обе женщины выглядят превосходно.