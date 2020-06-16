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ЗАЗ випустив нову модель

16.06.2020

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) продовжує працювати. Днями підприємство запустило виробництво шкільного автобуса ЗАЗ А08А2В.

Про це повідомляє Автоцентр.

Новинка належить до автобусів малого класу і, як видно з індексу, побудована на базі недавно запущеної моделі ЗАЗ А08, яка вже встигла добре себе зарекомендувати не лише в Україні, але і в Польщі.
Нова модифікація «Шкільний» відповідає всім вимогам стандарту ДСТУ 7013: 2009.

Довжина машини становить 7760 мм, ширина 2420 мм і висота 3050 мм. Автобус обладнаний 4-циліндровим 3,0-літровим турбодизелем Weichai потужністю 135 к.с. екологічного стандарту Євро 5. Коробка передач – механічна, 5-ступінчаста.

Салон розрахований на перевезення виключно пасажирів в положенні сидячи. Всього тут 30 м’яких крісел. Сидіння для школярів оснащені двоточковими ременями безпеки. Місця для школярів молодших класів розташовані в передній частині, а за ними – для учнів середніх і старших класів.

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