Астрономы впервые зафиксировали столкновение двух новорожденных звезд

Взрыв произошел в созвездии Ориона.

Астрономы впервые смогли зафиксировать столкновение двух новорожденных звезд в созвездии Ориона.

Взрыв породил мощный космический “фейерверк”, энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет. При этом газ бывшей туманности движется со скоростью 150 километров в секунду в стороны от эпицентра взрыва, что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики.

Звезды пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.

Фото: pixabay.com