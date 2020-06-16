Росія різко збільшила витрати на оборону

Уряд Росії продовжує нарощувати державні витрати на оборону і силові структури, незважаючи на різке погіршення ситуації у федеральному бюджеті, який у травні зіткнувся з 3-кратним падінням нафтогазових доходів.

За підсумками п’яти місяців 2020 року військові витрати скарбниці досягли 1,409 трильйона рублів, випливає з оперативних даних Мінфіну.

Рік до року фінансування армії і держоборонзамовлення збільшилася на 146 млрд рублів, або 11,5% і досягла нового історичного рекорду.

Асигнування безпосередньо на збройні сили зросли на 137 млрд рублів, або 14,2%, до 1,062 трлн рублів; на ядерно-збройовий комплекс – майже в 1,5 рази, до 21,1 млрд рублів; на прикладні дослідження в галузі озброєнь – на 23%, до 151,6 млрд рублів.

Одночасно продовжує збільшуватися потік бюджетних грошей в напрямку спецслужб і правоохоронних органів. За статтею «національна безпека» за січень-травень уряд витратив 773,7 млрд рублів – на 8,7%, або 62 млрд рублів, більше, ніж роком раніше.

На 8,6 млрд рублів зросло фінансування МВС (248,5 млрд рублів), на 9 млрд рублів більше дісталося Росгвардии (91,1 млрд рублів), на 12 млрд рублів збільшилися асигнування бюджетів ФСБ і ФСО («органи безпеки», 135 млрд рублів).

Витрати на держапарат злетіли майже на 20%, до 564 млрд рублів. Практично вдвічі подорожчало утримання адміністрації президента (10,6 млрд рублів), на 10% – судової системи (69,9 млрд рублів) і на стільки ж бюджет виріс Мзс (156 млрд рублів).

У сумі на чиновників і силовиків пішло 33% усіх витрачених урядом грошей – 2,746 трлн рублів з 8,3 трильйона.

Загальний обсяг видатків бюджету зріс на 23% рік до року, в травні зростання досяг 43%, при цьому третина всіх додаткових коштів дісталося «національної оборони». «Швидше за все, мова йде про зростання виплат соціального характеру і зарплат військовим – саме вони складають переважну частину відкритої частини витрат по цій статті», – говорить економіст Райффайзенбанку Станіслав Мурашов.

Ще третина додаткових витрат пішло на субсидії регіонах, бюджети яких припав «найбільший удар» кризи, додає він: «Головним постраждалим є малий і середній бізнес, який багато в чому є користувачем спецрежимів і не сплачує ПДВ та більшість інших федеральних податків».

Соціальні видатки бюджету зросли на 19%, до 2,503 трлн рублів, фінансування охорони здоров через пандемію довелося збільшити майже вдвічі – з 262 до 574 млрд рублів.

За підсумками травня бюджет отримав 615 млрд рублів дефіциту, який «з’їв» весь накопичений на початку року профіцит. В результаті накопиченим підсумком за п’ять місяців витрати скарбниці перевищили доходи на 409 млрд рублів.

Діра в бюджеті могла б бути утричі більше, якби не разові надходження від угоди з акціями Ощадбанку, перераховані центробанком уряду в квітні.

Без урахування цих вливань бюджету в дефіциті на 1,5 трильйона рублів, хоча рік тому мав «надлишок» доходів майже на таку ж суму (1,3 трлн), вказує головний економіст ING по Росії та СНД Дмитро Долгін.

Поки уряд дотримується «антикризового режиму», нарощуючи витрати напередодні голосування щодо поправок до Конституції, а також виділяючи додаткові гроші суб’єктам, які забезпечують дві третини фінансування соціальної сфери, включаючи медицину, посібники та ЖКГ.

До грудня «діра» в скарбниці досягне 5 трильйонів рублів, або 4-5% ВВП, оцінює Долгін: з цієї суми 3,5 трлн Мінфін планує зайняти на ринку, а ще 1,5 трлн – вилучити з ФНБ.