Заразніший коронавіруса з Уханя: стали відомі характеристики «пекінського вірусу»

Новий китайський коронавірус, виявлений на оптовому ринку в Пекіні, можливо, ще більш заразний ніж той, який був знайдений в Ухані. Про це в бесіді з Global Times розповів професор інституту вірусології медичного відділення Уханьского університету Ян Чжаньцю.

Учений заявив, що з часом вірус еволюціонує і його характеристики змінюються. На думку професора, новий коронавірус, що з’явився в столиці Китаю, володіє підвищеною здатністью заражати.

Тим не менш спеціаліст поспішив заспокоїти, що в Пекіні зараз встановилася висока літня температура, що не сприяє поширенню захворювання. У Китаї також розроблені ефективні захисні механізми, які дозволять успішно боротися з вірусом.

Як відомо, раніше новий коронавірус виявили на одному з найбільших оптових продовольчих ринків Пекіна «Синьфади». Керуючий ринком уточнив, що SARS-CoV-2 знайшли на дошці, яка використовується для оброблення імпортованого лосося. З’ясувалося, що заражена риба надійшла на ринок з закритого ринку морепродуктів Цзиншэнь, де раніше було виявлено вогнище поширення вірусу.

Перевірка ринку «Синьфади» була організована після того, як в китайській столиці вперше після двомісячної перерви коронавирусной інфекцію захворіли кілька людей. У Пекіні у зв’язку з виявленням нових хворих частково або повністю закрили всі продуктові ринки.