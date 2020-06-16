З’ясувалася резонансна інформація про жорстоко побитого поліцейськими учасника акції на підтримку Стерненко

Чоловіком, якого жорстоко побили правоохоронці біля стін Шевченківського районного суду 15 червня, виявився аспірант історичного факультету Київського національного університету Олександр Кір’яков, що захищав Україну на Донбасі.

Колеги і студенти обурені подібним нелюдським ставленням до громадянина, молодому досліднику і ветерану війни, називаючи те, що трапилося виходять за рамки здорового глузду.

Вони нагадують, що поліція не очистилася від попередніх скандалів навколо злочинів, скоєних колишніми правоохоронцями, і констатують, що «деякі правоохоронці розтоптали Конституцію, забули уроки Революції Гідності — і те, якою трагедією обернулася насильницькі дії їх попередників проти демонстрантів в 2013-14 роках».

«Вони не хочуть бачити справжніх ворогів, які кожен день вбивають наших захисників на Східному фронті», — констатують на істфаці, висловлюючи надію на те, що заява керівника поліції Києва Андрія Крищенко про початок службової перевірки не обернеться банальним окозамилюванням.