Гряде чи крах долара. Чому у світі заговорили про прийдешнє падіння американської валюти

Коронавирусный криза нанесла потужний удар по світовій економіці

Заяви американського Федрезерву про майбутні непрості часи для економіки США минулого тижня не на жарт переполошили світову фінансову громадськість. Що підтвердилося обвалами фондових ринків по всьому світу, і послабило позиції долара до євро: на момент котирування досягали $1,1400/€, хоча після і відступали до $1,1240/€.

А економісти Сполучених Штатів стали пророкувати обвал найбільшої економіки світу: розмір ВВП США в 2019 році становив $20,49 трлн з $85,8 трлн всього світового. Багато шуму наробила стаття відомого американського економіста Стівена Роуча для видання Bloomberg під заголовком «Настає крах долара».

Він передбачив, що в 2020 році стрімке зростання розміру федерального бюджету Сполучених Штатів (до 17,9% ВВП), збільшення дефіциту поточного рахунку, скорочення доходів населення та його заощаджень. Ну і, звичайно, зниження курсу долара: за підрахунками Роуча — до рівня 2011 року. Це $1,39/€, середньорічний показник. За рахунок емісії та інших факторів.

Економіст вважає, що девальвація американської валюти послабить її позиції в світі, і вона активно почне втрачати свій вплив у світі.

«Країна» вирішила з’ясувати, наскільки обґрунтовані невтішні прогнози для долара, а також що світове курсове ралі означає для України.

1. Чому заговорили про можливий крах долара?

Стівен Роуч виділив кілька причин, які можуть призвести до краху долара.

По-перше, це стрімке зростання розміру дефіциту федерального бюджету Сполучених Штатів. Покривати йому будуть як завжди за рахунок запозичень. Тобто, просто друкуючи долар.

По-друге, збільшення дефіциту поточного рахунку США. В країну буде надходити ще менше капіталів, а випливати з неї — більше.

По-третє, продовжать скорочуватися доходи і особисті накопичення населення, що буде негативно позначатися на його добробут і споживчих настроях. Люди будуть менше витрачати, а значить доходи виробників товарів і послуг будуть скорочуватися. Тобто постраждають і люди, і бізнес, і бюджет отримає менше податків від населення і корпорацій).

По-четверте, якщо всі вищезгадані проблеми почнуть активно вирішувати за рахунок емісії долара, то в США почне активно зростати інфляція, яка поки не піднімалася вище 2%. Одночасно активізується девальвація долара.

Усього цього, на думку Роуча, достатньо, щоб середньорічний курс долара впав до рівня 2011 року. Це $1,39/€. А також, щоб з-за цього, зменшився вплив долара в світі і від нього почали позбавлятися інші країни.

2. Чому ринки повірили у загострення проблем США і долара?

Офіційні власті не заперечують серйозні проблеми в американській економіці. ФРС США за підсумками дводенного засідання американський Федрезерв на минулому тижні зробив три важливі заяви:

— зберіг розмір своїх ставок на старому рівні — 0-0,25% річних,

— спрогнозував рецесію, тобто падіння ВВП США на 6,5% (після зростання на 2% до цього), і зростання безробіття з 3,5% до 9,3%,

— заявив про готовність довше і активніше проводити викуп проблемних активів, тобто емісію долара.

«Хоча інвестори і не очікували, що Федеральна резервна система знову знизить ставки, але розраховували, що вона виступить з підбадьорливими заявами для ринку. Замість цього глава ФРС Джером Пауелл заявив, що Америці належить довгий шлях до відновлення економіки», — пояснив «Країні» реакцію ринків начальник відділу по роботі з інвесторами банку «Кредит Дніпро» Андрій Приходько.

Заяви американської влади про глибокої і затяжної рецесії для багатьох стали шоком. Тому посипалися трагічні прогнози для долара і економіки США в цілому. На цьому тлі впали фондові ринки і курс «американця» ненадовго звалився на мінімальне значення в 2020-му — до $1,1400/€ (через кілька годин стався відкат до $1,1240/€).

Де-факто, фінансисти підтвердили, що вірять у панічні прогнози обвалу ВВП Америки і девальвації долара. Деякі не виключають і більш негативні сценарії.

Американські аналітики заговорили про ймовірність більш масштабної емісії долара під викуп проблемних активів. Спочатку на кінець 2019 року портфель проблемних паперів і позик американського Федрезерву оцінювали десь у $4 трлн, і очікувалося його збільшення до $6 трлн (емісію чекали в рамках $2 трлн). А минулого тижня стали з’являтися і більш похмурі прогнози: хтось говорив про «друку» вже $4 трлн, а хтось- взагалі $7 трлн.

Цифри називалися на око, без розрахунків і обґрунтувань, але все одно лякали ринки. Навіть притому, що економісти розуміли, що масштаби впливу коронавіруса на економіку США до кінця неясні, і що багато чого буде залежати від масштабів епідемії.

«Висока невизначеність подальшого розвитку ситуації не дозволяє говорити про якісь конкретні обсяги викупу. Однак складний характер пандемії коронавіруса, її сильний негативний вплив на економіку і численні ризики можуть ще неодноразово вимагати активізацію ФРС протягом тривалого періоду часу», — сказав «Країні» глава департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко.

3. Які аргументи прихильників версії про крах долара?

Головний страх тих, хто вірить у обвал долара — це активна емісія американської валюти і її наслідки. Вони бояться стрімкого зростання інфляції і знецінення долара.

Таке можливо, якщо включити «друкарський верстат» на повну котушку і розгорнути безконтрольну емісію.

Причому цей процес може накластися на зменшення частки долара в міжнародних резервах багатьох країн світу, а також зменшення частки американської валюти в світових розрахунках.

Наприклад, Центробанк Росії в 2018 році скоротив частку «американця» у своїх золотовалютних резервах з 45,8% відразу до 22,7%, і наростив запаси євро (21,7% до 31,7%) і китайського юаня з 2,8% до 14,2%.

А державне управління валютного контролю КНР повідомило про зменшення долара на валютному запасу Китаю з 79% до 58%.

Якщо зіграють обидва ризику, і надмірна емісія вдарить по долару, то доведеться приймати термінові заходи. Наприклад, аналітики данського Saxo Bank ще до розростання епідемії коронавіруса прогнозували в 2020 році девальвацію долара на 20%, і створення нової захисної (резервної) валюти.

Вони вважають, що її може запустити Азіатський банк інфраструктурних інвестицій при підтримці Китаю та Росії. Навіть умовну назву придумали — Asian Drawing Right (ADR) або рубль/юань, і навіть розрахували його курс — 1 ADR = $2.

Це поки лише теорії, але вони підтверджують, що певні напрацювання на «чорний день» все-таки є.

«Такий крок може бути спрямований на усунення американського долара регіональної торгівлі. Місцеві економіки зможуть укладати контракти в новій валюті», — вважає головний економіст Saxo Bank Стін Якобсен.

Причому, це не єдиний можливий сценарій у випадку, якщо долар втратити статус резервної валютою.

«Глобальний валютний ринок вже є свідком феномену биткойна як основний кріптовалюти. Неможливо виключити будь-якого сценарію, при якому з’явиться криптовалюта, яка в майбутньому стане чимось універсальним для створення резервів та обслуговування миттєвих транскордонних платежів», — вважає голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

4. Які аргументи тих, хто вважає, що з доларом нічого поганого не буде?

Втім, поки у можливий обвал долара і відмова від нього, як від ключової резервної і розрахункової валюти, вірять не всі експерти. Більшість все ж переконана, що ФРС буде точково «друкувати нові долари», і курс американської валюти сильно не впаде. У них є кілька аргументів на цей рахунок.

По-перше, це не перша емісія долара за останній час. ФРС запускав «друкарський верстат» після свого іпотечної кризи 2008 року. Як відомо він переріс у світовий колапс і обернувся рецесією на наступний рік. ВВП США в 2009-му впав на 3,1%, в цілому розвинених країн — на 3,4%, а загальносвітовий — на 0,1%.

Цей спад, що вилився в девальвацію долара, однак вона не були катастрофічною і незворотною: у 2008 році середньорічний курс долара склав $1,47/€ — найнижчий показник за двадцятиріччя. Однак недовго залишався на цьому рівні.

Вже в 2011-му американська валюта зміцнилася до $1,39/€, у 2012-му її середньорічний курс була на рівні $1,28/€. А самою міцною вона стала в 2015-2016 роки, коли трималася на $1,11/€.

Все завдяки активному зв’язування Федрезервом (монетарними інструментами) «надрукованого» в розпал кризи долара. Емісія як і зараз проходила під викуп проблемних активів, де-то в нинішніх темпах, і називалася політикою кількісного пом’якшення — QE.

Залежно від періоду, виходило десь $75-105 млрд в місяць.

По-друге, ФРС не єдиний центробанк світу, який запустив друкарський верстат. На емісію національних валют для підтримки своїх економік зараз йдуть чи не всі центробанки світу. Наприклад, Європейський Центробанк днями заявив про збільшення обсягу екстреної програми викупу активів (PEPP) на €600 млрд до €1,35 трлн.

Тобто, все зараз друкують гроші. А значить і емісія в США на цьому тлі може й не привести до сильного просіданню долара щодо інших валют.

По-третє, вважається, що доларова емісія зовсім трохи підвищить інфляцію в США, і вона навіть буде мати позитивний ефект. Це те, чого давно просять американські товаровиробники. Їм не до вподоби збереження в Сполучених Штатах інфляційної планки на рівні до 2%. Вважається, що підвищення показника до 5-6% допоможе підтримати бізнес. Так йому дадуть шанс трохи підняти свою прибутковість.

5. За якими індикаторами можна буде судити — гряде чи крах долара чи ні?

Експерти радять звертати увагу відразу на декілька чинників, від яких буде залежати «здоров’я» американської валюти.

1. Тривалість карантинних заходів в США. Зараз вони вже поступово згортаються, хоча експерти не виключають другу хвилю коронавіруса. Якщо все-таки вона не призведе до нової зупинки американської економіки, то, швидше за все, долар вистоїть. Якщо ж карантинні заходи відновляться, то утримати позиції американської валюти буде не просто.

2. Політична ситуація в США. Якщо незважаючи на складний передвиборчий період та масові акції протесту, американські власті зможуть утримати ситуацію в країні під контролем, то це піде в плюс долара. Якщо ж Америка, вступить в період тривалої політичної нестабільності й розколу в елітах, то це може вдарити і по довірі до її валюті.

3. Плани ФРС з викупу активів (емісії долара). Якщо буде зростання в два і більше рази це вже створить значні ризики для стабільності валюти.

4. Головний чинник — швидкість заміщення долара іншими країнами в якості резервної і розрахункової валюти. Якщо цей процес буде прискорено, то значить і долар зіткнеться з дуже великими ризиками.

6. Що це означає для України

Знецінення долара прямо вплине і на Україну.

Адже більша частина заощаджень населення знаходиться саме в цій валюті. А у Нацбанку частка доларових активів в золотовалютному резерві на початок 2020 року становила 76,7%. В основному це цінні папери США, які НБУ може оперативно перетворювати в живій долар. На інші грошові одиниці довелося набагато менше: євро — 10,6%, китайський червень — 3,1%, британський фунт стерлінгів — 2,3%.

З іншого боку, велика частина нашого зовнішнього боргу також у доларах.

Якщо курс американської валюти упаде, то сильно постраждає населення, а держава може скільки втратити (на знецінення своїх активів), стільки і придбати (на здешевленні зовнішнього боргу).

У певному плюсі від девальвації «американця» буде і наш експорт. Чим нижче курс долара, тим вище ціни на товари, які в ньому номінуються (а це більша частина сільськогосподарської та металургійної продукції — основа нашого експорту).

З іншого боку, якщо курс долара впаде дуже сильно (нижче позначки в 1,5 за євро), то це прискорить процес переходу міжнародних розрахунків в інші валюти (або взагалі в якусь принципово нову систему). Але цей процес займе явно не один день.

У будь-якому випадку, для того, щоб не втратити при курсових коливань поки ще головної світової валюти потрібно уважно стежити за новинами з США і з фінансових ринків. По тих індикаторах, які описані вище. Та адекватно на них реагувати.

Гряде чи крах долара. Чому у світі заговорили про прийдешнє падіння американської валюти оновлено: 16 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0