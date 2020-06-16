Трамп має намір наполовину скоротити контингент США в Німеччині

Президент США Дональд Трамп заявив про намір залишити приблизно 25 тисяч американських військових у Німеччині з нинішнього 50-тисячного контингенту в цій країні на тлі критики щодо послаблення ролі Штатів як глобального лідера.

Про це він сказавши у понеділок у Білому домі, передає “Укрінформ”.

“Ми зменшимо цю кількість до 25 тисяч військових”, – зауважив Трамп, коментуючи наміри скоротити присутність американського контингенту в Німеччині. Водночас, президент підкреслив, що отримує несправедливі звинувачення на свою адресу, що нібито таким чином підігрує росіянам. “Чому Німеччина сплачує Росії мільярди доларів за енергоресурси, а потім нам потрібно захищати Німеччину від Росії?” – живити глава Білого дому.

У цьому зв’язку він підкреслив, що “так це не працює”. Трамп також зауважив, що Німеччина ухиляється від сплати внесків на оборону роками і вінна Північноатлантичному альянсу мільярди доларів.