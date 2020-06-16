За даними електронних декларацій 153 народних депутати президентської партії «Слуга народу» – мільйонери. Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на декларації парламентаріїв, доступні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Всього у фракції 247 народних депутатів, таким чином, є мільйонером кожен другий депутат монобольшинства.

ТОП-10 нардепів:

Олег Воронько — задекларував 123 млн грн;

Олександр Сова — 79 млн грн;

Андрій Герус — 38 млн грн;

Роман Мулик — 24 млн грн ;

Остап Шипайло — 22 млн грн;

Руслан Горбенко — 22 млн грн;

Олександр Трухін — 21 млн грн;

Давид Арахамія — 21 млн грн;

Гео Лерос — 20 млн грн;

Артем Культенко — 19 млн грн.

Менше коштів серед депутатів «Слуги народу» задекларували Сергій Колебошин (75 тис. грн), Єлизавета Богуцька (66 тис. грн), Орест Саламаха (62 тис. грн), Юлія Овчиннікова (55 тис. грн) і Анатолій Драбівський (16 тис. грн).

Разом 247 народних депутатів «Слуги народу задекларували 1,1 млрд грн, 90% коштів — готівку).

У КВУ уточнили, що при підрахунку враховувалися тільки грошові активи депутатів: готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках. Нерухомість та інші цінні активи в розрахунок не бралися. Також не враховувалися грошові активи, що перебувають у власності дружин, чоловіків депутатів і їх спільні кошти, позикові кошти.

Кошти в валюті при розрахунках були переведені в гривневий еквівалент.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у депутатів на руках майже 5 мільярдів гривень готівкою.

А зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч.

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SKELET-info

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Половина депутатів від «Слуги народу» є мільйонерами оновлено: 16 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0