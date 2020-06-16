Платье в цветочек и мелкие кудри: Настя Каменских кардинально сменила имидж

После многочисленных экспериментов с внешностью Каменских выбрала для себя лучший образ. Смотри фото в материале.

Популярная украинская певица и жена Потапа Настя Каменских ведет собственный блог в Instagram, который уже насчитывает почти 5 млн подписчиков. На своей странице артистка публикует личные фото, делится с поклонниками советами и проводит среди них конкурсы.

Настя Каменских

Опубликовала в своем блоге видео, где двигается под песню Doja Cat – Freak. На Насте синее платье с принтом в виде мелких цветочков и объемными рукавами, кудрявые волосы певицы распущены, а на лице – минимальное количество макияжа.

К слову, именно натуральность – ключевой элемент образа Настя Каменских в последнее время. Если раньше певица предпочитала яркий макияж и немыслимые прически вкупе с кричащей одеждой, то сейчас Каменских отдает предпочтение более спокойным цветам в одежде, минимальному количеству косметики на лице и аккуратным укладкам.

Настя Каменских: тогда и сейчас