Рахункова палата відмовилася коментувати зрив «Сили Сибіру» «Газпромом»

Рахункова палата відмовилася коментувати «Стрічці.ру» інформацію про можливий зрив багатомільярдного контракту на постачання газу в Китай з боку держкомпанії «Газпром». Відомство під керівництвом Олексія Кудріна визнало, що можливий зрив одного з головних нафтогазових мегапроектів Росії не входить в компетенцію Рахункової палати.

Відомство не відповіла ні на один з 16 питань «Стрічки.ру», відмова в коментарі Рахункова палата пояснила тим фактом, що за порушення, пов’язані з надрокористуванням, в Росії відповідає Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд).

«Відповідно до пункту 5.3.1.7 постанови уряду від 30 липня 2004 року № 401 контрольно-наглядові функції за безпечним веденням робіт, пов’язаних з користуванням надрами знаходиться в компетенції Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду (Ростехнагляд). Перевірочні заходи (розслідування), пов’язані з проблемами надрокористування так само закріплені пунктом 6.2 постанови за Ростехнаглядом», — йдеться у відповіді аудитора.

Крім технічних порушень «Стрічка.ру» в запиті цікавилася думкою Рахункової палати за фактом проведення неконкурентних державних закупівель на освоєння Чаяндинского родовища, яке виступає ресурсною базою для газопроводу «Сила Сибіру». Мова, зокрема, йшла про контракті між «Газпромом» і компанією, яка належить синові Аркадія Ротенберга, «Газпром бурінням». Також «Стрічка.ру» цікавилася про колишніх і майбутніх перевірках компанії у зв’язку з порушеннями.

«До теперішнього часу Рахунковою палатою окремих заходів з питань, порушених у зверненні, не проводилося. Надійшла інформація буде вивчена і прийнята до уваги при плануванні експертно-аналітичних заходів», — йдеться у відповіді аудитора.

Варто зазначити, що відносно нещодавно Рахункова палата опублікувала підсумки аудиторської перевірки щодо нафтогазових запасів по всій Росії. Відомство зазначало, що російські компанії схильні перебільшувати розмір нафтогазових запасів. «У досліджуваному періоді списано з державного балансу майже п’ять річних обсягів видобутку нафти і більше дев’яти річних обсягів видобутку газу», — говорилося в звіті Рахункової палати.

«Газпром» поставив під загрозу весь проект «Сила Сибіру», роками ігноруючи численні технічні порушення на Чаяндинське родовищі. Згідно з підрахунками «Стрічки.ру», сукупні втрати державної компанії можуть перевищити 1,5 трильйона рублів. Для порятунку проекту компанія готова додатково витратити близько трильйона рублів, які спрямують на будівництво непроработанного газопроводу «Сила Сибіру-2». Сам «Газпром» стверджує, що жодних проблем у «Сили Сибіру» немає, проте інформацію про проблеми проекту коментувати відмовляється.