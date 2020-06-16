SpaceX почала прийом заявок на підключення до супутникового інтернету Starlink

Після успішного запуску чергової партії ретрансляторів Starlink компанія SpaceX оголосила про початок прийому заявок на підключення до фірмового супутникового інтернету. У переспективе проект Ілона Маска повинен забезпечити доступний інтернет у будь-якій точці земної кулі. Бета-тестування стартує вже цього літа.

На сайті проекту з’явилася форма запису на участь у тестуванні супутникового інтернету Starlink. Для цього необхідно вказати адресу e-mail, поштовий індекс і країну проживання – у міру подальшого розгортання угруповання супутників SpaceX обіцяє повідомляти користувачів різних регіонів щодо технічної можливості підключення.

Продуктивність, яка набагато перевершує продуктивність традиційного супутникового інтернету і глобальної мережі, не обмеженою лімітами наземної інфраструктури, Starlink забезпечить високошвидкісний широкосмуговий інтернет в місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або його не було взагалі,– повідомляється на сайті.

Зараз на орбіті знаходиться вже 540 сателітів, а тестова експлуатація почнеться, коли їх кількість зросте до 780 одиниць. Очікується, що першими регіонами присутності мережі стануть США і Канада, а пізніше почнеться її глобальне розгортання по всьому світу.

За даними мережевих інформаторів, вартість обладнання, що забезпечує доступ до супутникового інтернету Starlink, може виявитися набагато вище тієї, про яку раніше повідомляв глава компанії Ілон Маск.