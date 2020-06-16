США відновили смертну кару на федеральному рівні

Федеральна влада США відновлюють смертну кару — генпрокурор США Вільям Бар розпорядився привести у виконання чотири смертні вироки. Про це йдеться на сайті Мін’юсту США.

«Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повне судовий розгляд згідно з нашою конституцією і законами. Ми зобов’язані жертвам цих жахливих злочинів та їх сім’ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя», − заявив Бар.

Як уточнили в Мін’юсті США, мова йде про чотирьох злочинців, засуджених до смерті за вбивство дітей. Двоє з них були визнані винними у зґвалтуванні неповнолітніх.

Страти засуджених заплановані на 13, 15 і 17 липня, а також 28 серпня цього року.

Востаннє федеральна влада США приводили у виконання смертний вирок у 2003 році. З тих пір діяв неофіційний мораторій з-за того, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін’єкцій.

При цьому в останні роки вища міра покарання застосовувалася на рівні влади штатів.