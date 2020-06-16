Зеленський доручив купити електрички з вентиляцією проти коронавіруса

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству інфраструктури закупити електрички з хорошими системами вентиляції. Це має знизити ризик зараження пасажирів коронавірусом.

Про це він сказав під час наради щодо запобігання розповсюдження коронавіруса, йдеться на сайті глави держави.

«Президент поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклию закупити електропоїзди, які будуть мати хорошу систему кондиціонування та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування», – йдеться в повідомленні.

При цьому станом на ранок понеділка, 15 червня, в Україні офіційно підтверджено 31 810 випадків коронавирусной інфекції. З них 656 було виявлено за минулу добу.

Всього від COVID-19 у країні помер 901 осіб (+12 в добу), а 14 253 пацієнта (+171) повністю подолали хворобу.