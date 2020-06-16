Суд за Стерненко перенесли на 12:30

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони обвинувачення про зміну адреси домашнього арешту активіста Сергія Стерненко, якого напередодні суд відправив під домашній арешт за місцем прописки — у військовій частині в Одесі, на 12:30.

Про це повідомив сам активіст у своєму Telegram-каналі.

«Засідання відклали на 12:30. Повинен встигнути. Буду в Шевченківському суді. Суддя Мелешак», — написав він.

Раніше засідання Шевченківського районного суду столиці про розгляд клопотання про зміну адреси домашнього арешту активіста Сергія Стерненко було призначено у вівторок о 10:00, активіст заявив, що не встигне прибути.