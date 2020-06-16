Цієї ночі влада президента була знищена Зеленського

«Вони обісралися! Зелю — геть!» — заявив тільки що вночі Сергій Стерненко. Заявив в мегафон. З сотнями прихильників. Під вікнами квартири президента Зеленського. Хоча насправді Стерненко повинен був їхати зараз під конвоєм до Одеси, за місцем відбування домашнього арешту, – пише у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Голова суду примчав на зустріч до адвокатів Стерненко, за його словами, суд пообіцяв вранці переглянути і пом’якшити рішення – лише б уникнути конфлікту. І Стерненко замість Одеси пішов пішки в гості до Зеленському.

Насправді зараз влада президента Зеленського була знищена. Стерненко показав, що рішення, гарантом яких є президент, нічого не варті.

А справа в тому, що президент, який має рейтинг, але не має політичної суб’єктності, має влада, інститути якої не мають авторитету… це лише інструменти в руках громадянського суспільства. І навіть невелика частина суспільства, яка спирається на елементарну справедливість, найсильніше величезної держави тут, в конкретній точці, під вікнами президента.

І чим менше рішень і відповідальності буде брати на себе президент, чим більше робити вигляд, що він ні причому до резонансних подій в країні, тим частіше йому доведеться затикати вуха подушкою.