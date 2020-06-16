Розстріляв даішників в Москві виявився родичем колишнього міністра інгушського

Розстріляв співробітників ГИБДД на Ленінському проспекті уродженець Інгушетії Ратмір Галаев – виходець із відомої в Інгушетії сім’ї. Близькі до клану Галаевых спростували можливий зв’язок Галаєва з вбивцями керівника центру по боротьбі з екстремізмом МВС Інгушетії Ібрагіма Эльджаркиева, застреленого у Москві в листопаді 2019 року. Швидше навпаки, Галаевы були ворогами найманців.

Як вдалося з’ясувати «МК», дід Ратміра Ях’я Галаев керував найбільшим в республіці фермерським господарством. У нього два сини – Азит і Аюп. Аюп Галаев обіймав посаду міністра майнових відносин і культури республіки. Азит Галаев служив у поліції, займав пости в карному розшуку і наркоконтроле. На нього в різні роки було скоєно два замахи.

«Родичі Ратміра не мають ніякого відношення до баталхаджинцам (релігійна течія, послідовники якого звинувачують в організації вбивства Эльджаркиева – прим. Авт.). Більш того, Шаріатським судом батькові Ратміра винесено смертний вирок», – пояснив «МК» джерело, знайоме з сім’єю Галаєва.

Однак про Ратмире відгуки не настільки доброзичливі. Всього у Азіта чотири сина. Ратмір поїхав до Москви за власною ініціативою. Він стверджував, що десь вчиться, підробляє однак в основному жив на гроші, які надсилав батько.

Також відомо, що Галаев активно брав участь в боях без правил. Причому кілька разів він отримував травми під час боїв, одного разу отримав серйозну травму під час боїв без правил. Крім того, Ратмір не так давно потрапив у ДТП. Примітно, що у всіх випадках травми молодої людини були пов’язані з головою.

Останній раз Галаев приїжджав на батьківщину минулої осені, візит носив приватний характер, нічого підозрілого родичі не помітили. У п’ятницю, 12 червня, він розмовляв з батьком. Розмова носила досить дивний характер, зокрема, молодий чоловік згадував про те, що розмовляє з воронами. Батько намагався облаштувати в тому числі і особисте життя сина, зокрема, навіть говорив, що знайшов йому наречену.

Версія про раптовому божевіллі Ратміра Галаєва ще буде перевірятися. Нагадаємо, за останніми даними стрілок вижив, його оперують в лікарні. За основною версією, нападник підбіг до машини ГИБДД після того, як правоохоронці зупинили таксі «Хендай Соляріс» для оформлення порушення. Ця гіпотеза підтверджує випадковий характер нападу. Автоінспектори зупинилися іномарку після переслідування, і передбачити подібний розвиток подій Галаев, зрозуміло, не міг.