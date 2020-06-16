Неробочі дні цього року можуть «компенсувати» скорочення новорічних свят

У раді федерації запропонували урізати новорічні свята із-за неробочих днів.

Необхідність скорочення канікул до трьох днів сенатор Андрій Кутєпов пояснив важливістю підтримки економіки країни після втрат від коронавирусаПродолжительность новорічних свят у 2021 році можуть скоротити до трьох днів — з 1 по 3 січня. Проект відповідної поправки в Трудовий кодекс розробив голова комітету з економічної політики Ради Федерації, сенатор від Санкт-Петербурга Андрій Кутєпов. Він вважає, що така міра дозволить компенсувати втрати Росії від введення в 2020 році режиму неробочих днів, покликаних уповільнити поширення коронавирусной інфекції COVID-19.

«В цілях компенсації кількості вимушених неробочих днів для підтримки економіки підприємств та організацій, законопроектом пропонується скоротити в 2021 році період новорічних канікул і зробити робочий тиждень з 4 по 8 січня, за винятком 7 січня», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту Кутепова, що надійшла в РБК.

У чинній редакції Трудового кодексу, до складу новорічних канікул включаються з урахуванням відзначається 7 січня свята Різдва Христового — усі дні з 1 по 8 січня.

