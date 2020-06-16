Археологи обнаружили зубы, которым 74 миллиона лет

Существо является подвидом давно вымершей группы гондванатериев.

В Патагонии на территории Чили археологи нашли интересную вещь — зубную пластину млекопитающего, которому насчитывается около 74 миллионов лет. Эксперты данный артефакт называют самым древним среди подобных находок в южноамериканском регионе.

Аргентинские и чилийские исследователи раскопали зубы древнего существа в Национальном парке Торрес-делл-Пайне. Согласно проведенным анализам, находка относится к Magallanodon baikashkenke — одному из родов млекопитающих, которые проживали здесь в период мелового периода. Существо является подвидом давно вымершей группы гондванатериев. К тому же, это наиболее южный артефакт, принадлежавший данному виду.

Александр Варгас, занимающийся руководством исследования, подробнее рассказал о владельце найденных зубов. Животное имеет черты сумчатых и млекопитающих, откладывающих для размножения яйца. Александр считает, что это новый уровень эволюции: само существо не являлось грызуном, однако структура находки похожа на зубную пластину грызуна. Поэтому исследования будут продолжаться.

Группа гондванатериев населяла в древние времена суперконтинент Гондвану, который был расположен в южной части земного шара.

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