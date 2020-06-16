Сервісний центр МВС у Києві закрили через спалах коронавіруса серед співробітників

Один із сервісних центрів МВС — № 8047 на столичній вулиці Велика Кільцева, 110а — відкрилися в травні після карантину, з 16 червня знову закрили через підтвердження COVID-19 у співробітників.

«Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, можуть отримати відповідні послуги в будь-якому іншому сервісному центрі МВС в Києві», — повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Інформація про дату відновлення роботи даного центру буде оприлюднена на сайті http://kyiv.hsc.gov.ua.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в МВС повідомляли про запуск мобільних сервісних центрів для отримання послуг на місцях. Зокрема, у таких центрах можна зареєструвати і перереєструвати транспортний засіб, зняти автомобіль з обліку, замінити водійське посвідчення і отримати права міжнародного зразка.