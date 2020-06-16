Мита за послуги нотаріуса в Україні хочуть збільшити в сотні разів

У Раді підготовлено законопроект № 3236-1 про значне збільшення ставок державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами місцевих рад.

Так, мито за оформлення заповітів зросте в 300 разів — з 0,05 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, — 150 — 300 разів (з 0,03 до 10 мінімумів); на право розпорядження транспортними засобами — у 50-100 разів (з 0,1 до 10 мінімумів); верифікація копій документів і виписок з них — у 100 разів (з 0,01 до 1 мінімумів за кожну сторінку); справжності підпису на документах — в 500 разів (з 0,02 до 10 мінімумів за кожний документ).

Крім того, за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій іншим громадянам, підприємствам і організаціям держмито збільшується в 17 разів — з 0,03 до 0,5 мінімумів, а за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів — у 167 разів (з 0,03 до 5 неоподатковуваних мінімумів).

Автором законопроекту є голова профільного комітету Ради Данило Гетьманцев. Він назвав метою підвищення мит наповнення доходів місцевих бюджетів, куди надходить державне мито. Тим не менш головне юридичне управління парламенту сумнівається в тому, що така ціль може бути виправданою.

Довідково: розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян досі становить 17 гривень.