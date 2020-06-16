Логіка державної мови полягає в тому, що всі люди, які живуть в Україні, пов’язані зобов’язаннями її знаті – думка

Так сталося, що спочатку найбільш патріотичними в Україні були транснаціональні корпорації.

Вони складали свої прайс-листи українською ще тоді, коли українські бренді наввипередки змагалися, як назвати себе або свій продукт на російський манер, щоб краще продаватися в зросійщених містах. Веренична «Катюша», піроговая «Ніколай», сирок Машенька, шоколадка Любімов, горілка Мягков – і далі список на 50 сторінок маленьким шрифтом. А Мак ще в дев’ять яностих писав у меню кава і морозиво українською.

Чому є українською, а російською нема? Все просто. Закон вимагає державною. Дублювання російською – неповага до інших числених меншин: болгарів, угорців, євреїв, поляків, білорусів, кримських татар, вірменів, інших. Бо чому російська меншина має більше прав, ніж вони?

Логіка єдиної державної мови полягає в тому, що всі люди, які живуть в Україні, пов’язані зобов’язаннями її знаті. Не говорити, не вчити нею своїх дітей, а просто знаті – бути в змозі прочитати нею слово «гамбургер». І мені здається, це правильна логіка.

Сергій МАРЧЕНКО