Офіцера СБУ засудили до штрафу за вимагання хабара у свідка з Полтави

Слідчого управління СБУ в Полтавській області Д. Ю. Шаманського засудили до штрафу за вимагання двох тисяч доларів у свідка по справі. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Жовтневого райсуду Полтави за ч. 2 ст. 369-2 КК.

Офіцер СБУ в 2015 році розслідував кримінальну справу про незаконну відправки ордена «Жовтнева революція» в Китай — контрабанда культурних цінностей (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК). Два фігуранта проходили у виробництві як свідки. При обшуку у одного з них він відібрав комп’ютер. За даними слідства, офіцер СБУ погрожував свідкам кримінальним переслідуванням, проблемами з військкоматом і обіцяв повернути вилучене майно. За це він встановив «таксу» в дві тисячі доларів. Затримали офіцера при передачі грошей у червні 2015 року.

У суді слідчий СБУ заявив, що хабара не брав, а трапилася провокація злочину. Він перебував у відпустці, коли з ним зустрівся один з фігурантів справи. Як гроші опинилися у нього в шортах він пояснити не міг. При цьому військкоматом він нікому не погрожував і процесуальних рішень не приймав. Ключ від камери доказів перебував у його товариша по службі.

Проте свідок заявив, що Шаманський погрожував йому довгим розслідуванням справи і судимістю. На питання, що робити, офіцер запропонував дати дві тисячі доларів. Після цього потерпілий звернувся у військову прокуратуру, яка і контролювала процес передачі грошей. Особливо відзначимо, що слідчий Шаманський направляв неодноразові запити до військкоматів щодо двох свідків по справі.

Суд визнав представника СБУ винним і призначив йому штраф у 25,5 тис. гривень. Зазначимо, що офіцера звільнили в червні минулого року після закінчення терміну контракту.