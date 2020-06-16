Силіконові імпланти не навчили думати: Мілонов про словах Боні про МРОТ

Депутат Держдуми Віталій Мілонов прокоментував слова колишньої учасниці “Дома-2” Вікторії Боні про те, що одержують МРОТ росіяни є криворукими алкоголіками.

Він розкритикував Боню за подібні висловлювання, зазначивши, що у неї відсутні думки.

“Вчені ще не навчили силіконові імпланти думати. Що стосується мозку, то ця частина організму у неї відсутня“, – сказав Мілонов РЕН ТВ.

При цьому політик зазначив, що заходи підтримки бізнесу потрібні і важливі, проте такого бізнесу, який виконує функцію виробника зарплат і хороших товарів.

Раніше Вікторія Боня заявила, що МРОТ гальмує розвиток Росії, а ті, хто його отримує – алкоголіки і ніщеброди.