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Силіконові імпланти не навчили думати: Мілонов про словах Боні про МРОТ

16.06.2020

Силиконовые импланты не научили думать: Милонов о словах Бони про МРОТ

Депутат Держдуми Віталій Мілонов прокоментував слова колишньої учасниці “Дома-2” Вікторії Боні про те, що одержують МРОТ росіяни є криворукими алкоголіками.

Він розкритикував Боню за подібні висловлювання, зазначивши, що у неї відсутні думки.

Вчені ще не навчили силіконові імпланти думати. Що стосується мозку, то ця частина організму у неї відсутня“, – сказав Мілонов РЕН ТВ.

При цьому політик зазначив, що заходи підтримки бізнесу потрібні і важливі, проте такого бізнесу, який виконує функцію виробника зарплат і хороших товарів.

Раніше Вікторія Боня заявила, що МРОТ гальмує розвиток Росії, а ті, хто його отримує – алкоголіки і ніщеброди.

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