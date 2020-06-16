«Проклацали»: «Дизель Шоу» жорстко осекли «Квартал 95» після звинувачення в крадіжці жарти з книги

Представники «Дизель Шоу» різко відповіли студії «Квартал 95» та керівнику авторської групи «Брати Гагаріни» Артему Гагаріну на звинувачення в крадіжці жарти з книги 2013 року випуску «Аля, містер Блот і літера Z». Вони не виявили повних відповідників у текстах, натомість наполягають на тому, що «кварталівці» повністю вкрали їх номер 2015 року.

Про це «Дизелі» написали під своїм постом із заявою про плагіат жарти. Представники гумористичної студії зазначили, що текст книги і сценарій номери не співпадають. При цьому репліки з виступу «Кварталу» один в один скопійовані з їх номери 2015 року.

Представники «Дизеля» уточнили, що за п’ять років їх номер здобув славу одного із самих популярних, причому не тільки в Україні, але і за її межами.

«А ваша редактура «проґавила». Напевно, після відходу Володимира Олександровича (Зеленського – прим. ред.) в політику редагувати ваше шоу нікому, тому і пропускають чужі номери», — поддели представники «Дизель Шоу» опонентів.

«Дизелі» зробили саркастичне припущення, що номером «кварталівців» «завадила відсутність глядачів у залі – вони б точно помітили, що показуєте чуже».