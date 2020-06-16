Ще на одному пункті пропуску з Польщею відновили автомобільний рух

У ніч на вівторок, 16 червня, влада Польщі, куди після ослаблення карантину почали повертатися українські заробітчани, відновили рух автотранспорту через кордон в пункті пропуску «Медика».

А Держприкордонслужба України забезпечила зі свого боку можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Шегині».

«Уряд України прийняв рішення про поновлення пропуску в „Шегинях“ ще 20 травня. Тим рішенням Кабмін відновлював роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, 2 — зі Словаччиною, 4 — з Угорщиною, 7 — з Румунією, 46 — з Молдовою та 1 — для морського сполучення. Згідно з цим рішенням, Держприкордонслужба України готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску „Смільниця-Кросценко“, „Угринів-Долгобичів“, „Грушів-Будомєж“ та „Устилуг-Зосін“ відразу, як тільки суміжна сторона відновить пропуск», — відзначили в українській прикордонній службі.

Повідомляється, що на даний момент на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автотранспорту: «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Хребенне» та «Ягодин — Дорохуськ», а також пункт пропуску «Шегині-Медика», який (єдиний КПП. — авт.) працює також і на пропуск пішоходів.