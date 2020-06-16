В ОРДО побитий добовий рекорд смертей від коронавіруса

Так зване «Міністерство охорони здоров’я ДНР» повідомляє, що згідно з проведеними дослідженнями, виявлено 21 новий випадок захворювання COVID-19.

Так, один випадок захворювання виявлений у прибулого з РФ місцевого жителя. Інші позитивні результати виявлено у контактних осіб з хворими раніше, серед них 9 медичних працівників. За результатами двох негативних тестів виписано 8 осіб.

При цьому зареєстровано 5 летальних випадків — чоловіки у віці 74 і 60 років, дві жінки у віці 52 років та одна — у віці 54 років, що стало рекордним для «республіки».

Загалом станом на 16 червня зареєстрованих і підтверджених випадків інфекції COVID-19 на території ОРДО — 854: на лікуванні — 594 пацієнта, виписано — 217 осіб, летальних випадків — 43.