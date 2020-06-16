На Вінниччині п’яна жінка на авто збила чотирьох дітей: один з потерпілих у комі

Увечері в понеділок, 15 червня, у селі Слобідка Калинівського району на Вінниччині місцева жителька на автомобілі збила чотирьох дітей, що гралися біля сусідського двору.

Як повідомляють в ГУНП у Вінницькій області, в результаті ДТП постраждали діти у віці 4, 6, 7 і 8 років — їх з травмами різного ступеня тяжкості відвезли в обласну дитячу клінічну лікарню. Старший з дітей отримав відкриту черепно-мозкову травму та політравму, він знаходиться в травматичної комі.

Поліцейські, які прибули на місце пригоди, з’ясували, що перебувала за кермом автомобіля «ВАЗ 21 103» жінка була п’яна — в її крові виявили 1,07 проміле.

Також з’ясувалося, що 32-річна жінка збила дітей, коли розгорталася заднім ходом. Її затримали в процесуальному порядку.

Слідчим управлінням обласної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження). За таке правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.